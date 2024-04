Abtprimas Notker Wolf ist tot

Sankt Ottilien: Der frühere Abtprimas der Benediktiner, Notker Wolf, ist tot. Das gab das oberbayerische Kloster Sankt Ottilien auf seiner Internetseite bekannt. Demnach starb Wolf auf der Rückreise von Italien nach Hause. Er wurde 83 Jahre alt. Wolf zählte zu den bekanntesten katholischen Ordensleuten in Deutschland. Als Abtprimas war er von 2000 bis 2016 Chef des Benediktiner-Ordens mit weltweit mehr als 23.000 Mitgliedern. Die Beerdigung findet am Samstag in Sankt Ottilien statt.

