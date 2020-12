Abstimmungen der Wahlleute bestätigen Bidens Wahlsieg

Nachrichtenarchiv - 15.12.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA hat das Votum der Wahlleute den Sieg des Demokraten Biden über den republikanischen Amtsinhaber Trump bei der Präsidentenwahl bestätigt. Biden überschritt die nötigen 270 Stimmen um ins Weiße Haus einzuziehen. Die Prozedur bis zur Vereidigung am 20. Januar ist üblicherweise eine Formalität. Sie findet bei dieser Wahl jedoch große Beachtung, weil sich Trump nach wie vor weigert, seine Niederlage anzuerkennen. Bislang kämpfte er vergeblich vor Gericht gegen die Wahlergebnisse an.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.12.2020 01:00 Uhr