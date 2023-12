Abstimmung über Gaza-Resolution im Weltsicherheitsrat verschoben

New York: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die geplante Abstimmung über eine Resolution zum Gaza-Krieg wieder verschoben. Das teilte der UN-Botschafter von Ecuador mit; das Land hat derzeit den Vorsitz in dem UN-Gremium inne. Der von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingebrachte Text fordert unter anderem eine Aussetzung der Gewalt im Gazastreifen, um mehr humanitäre Hilfslieferungen für über eine Million notleidende Palästinenser möglich zu machen. Die Mitglieder des 15-köpfigen Sicherheitsrates versuchen dabei seit Tagen, ein drohendes Veto des Israel-Verbündeten USA zu verhindern. Hauptstreitpunkt in dem Entwurf ist offenbar, dass dort eine Überprüfung der Hilfsgüter durch UN-Mitarbeiter vorgesehen ist. Israel will Einfuhren in den Gazastreifen selbst kontrollieren. Die humanitäre Situation der Menschen in dem abgeriegelten und umkämpften Küstengebiet ist nach Angaben des Welternährungsprogramms dramatisch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.12.2023 20:45 Uhr