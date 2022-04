Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga bleibt spannend

Nachrichtenarchiv - 30.04.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: In der Fußball-Bundesliga bleibt die Lage im Abstiegskampf spannend: Der FC Augsburg verpasste den vorzeitigen Klassenerhalt durch eine 1:4-Heimniederlage gegen Köln. Bielefeld und Hertha trennten sich 1:1, ebenso wie Stuttgart und Wolfsburg. Die beiden Teams an der Spitze kassierten Niederlagen: Der FC Bayern verlor 1:3 in Mainz, Dortmund unterlag auf eigenem Platz gegen Bochum mit 3:4. Die Ergebnisse der Zweiten Liga: Dresden - Regensburg 1:1 Ingolstadt - HSV 0:4 und Rostock - Paderborn 0:0

