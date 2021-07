Absteiger Bremen startet mit 1:1 gegen Hannover in die 2. Liga

In mehreren EU-Ländern gibt es Corona-Proteste

Paris: In mehreren europäischen Ländern haben heute zahlreiche Menschen gegen die Corona-Politik ihrer Regierungen protestiert. Allein in Frankreich gingen laut Innenministerium landesweit rund 160.000 Menschen auf die Straße. Sie demonstrierten unter anderem gegen die geplante Impfpflicht für das Gesundheitspersonal und gegen Pläne, wonach nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt zu Restaurants oder anderen öffentlichen Stätten haben sollen. In Paris kam es zu Zusammenstößen, als Demonstranten Polizisten angriffen. Auch in Griechenland gab es Proteste, unter anderem gegen die geplante Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. In Athen flogen Brandsätze auf Polizisten. In Italien protestierten ebenfalls Tausende gegen die nationale Corona-Politik. Ab 6. August muss man in Italien eine vollständige Impfung oder einen negativen Corona-Test nachweisen, um etwa den Innenbereich von Restaurants oder Bars besuchen zu können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2021 23:00 Uhr