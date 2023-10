Würzburg: Unterfranken hat den Abschuss von zwei Wölfen in der Rhön genehmigt. Das bestätigte ein Sprecher der Bezirksregierung dem BR. Damit reagierte die Behörde auf den Antrag von drei Weidetierhaltern. Seit Anfang Oktober hatten Wölfe in dem Gebiet um Bischofsheim mehrfach Schafe und Ziegen gerissen. Die Ausnahmegenehmigung zum Töten der sonst unter Schutz stehenden Tiere ist bis 9. November befristet. Sie gilt im Naturschutzgebiet Lange Rhön und in angrenzenden Gebieten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 17:00 Uhr