Abschöpfung übermäßiger Gewinne am Strommarkt bleibt sorgt für Enttäuschung

Berlin: Die Regierung hat deutlich weniger Geld für die Finanzierung der Strompreisbremse eingenommen als erwartet. Sie hätte stärker durch die Abschöpfung von Übergewinnen am Strommarkt gegenfinanziert werden sollen, kritisiert unter anderem Linken-Chefin Wissler. Insgesamt wurden 417 Millionen Euro eingenommen - während die Strompreisbremse alleine bis Ende Juli rund neun Milliarden Euro gekostet hat. So sollten Unternehmen nicht übermäßig von den Folgen des Ukraine-Kriegs profitieren. Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio: Die Abschöpfung sei fehlerhaft gestaltet oder bewusst so geregelt worden, dass Unternehmen kaum belastet wurden. Das weist die SPD-Energieexpertin Scheer zurück. Man habe unbeabsichtigte Folgewirkungen vermeiden wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2023 23:00 Uhr