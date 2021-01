Abschlussklassen sollen ab 1. Februar zum Wechselunterricht

Nachrichtenarchiv - 20.01.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder hat vor Kurzem darüber informiert, was die gestrigen bundesweiten Corona-Beschlüsse für Bayern bedeuten. Er sagte, die Zahl der Corona-Neuansteckungen gehe nach unten, dennoch gebe es keinen Anlass zur Entwarnung. Deshalb werde der Lockdown bis 14. Februar verlängert, um kein sprunghaftens Infektionsgeschehen zu riskieren und die Gesundheitssysteme nicht zu überlasten. Im Wesentlichen bedeuten die gestrigen Beschlüsse für Bayern kaum Neuerungen, weil vieles im Freistaat bereits gilt. Allerdings gibt es laut Söder in einigen Bereichen leichte Veränderungen: So sollen die Abschlussklassen in den Schulen bereits ab 1. Februar wieder zum Wechselunterricht kommen. Zudem gibt es laut Söder auch einen sogenannten Freischuss: Sitzenbleiben wird also nicht auf die maximale Höchstdauer der Schulzeit angerechnet. Außerdem gilt künftig auch für Gottesdienstbesucher und Pflegekräfte eine FFP2-Maskenpflicht. Beim generellen Alkoholverbot im Freien reagiert die Landesregierung auf die gestrige Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs: Künftig gilt das Verbot wieder nur für Öffentliche Plätze. Diese sollen die Kommunen festlegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.01.2021 13:45 Uhr