Abschlussentwurf der Klimakonferenz sieht weiter kein Aus fossiler Brennstoffe vor

Dubai: Auch im neuen Entwurf für die Abschlusserklärung des Weltklimagipfels ist der von vielen Staaten geforderte klare Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas nicht enthalten. Die Länder werden lediglich aufgefordert, sich von fossilen Brennstoffen in ihren Energiesystemen abzuwenden. Zudem ist das Ziel formuliert, die Kapazität der erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdreifachen und das Tempo bei der Energieeffizienz in diesem Zeitraum zu verdoppeln. Sollte der neue Abschlussentwurf in Dubai angenommen werden, wäre es der erste Beschluss einer UN-Klimakonferenz, der die Zukunft aller fossilen Energien betrifft - neben Kohle also auch Erdöl und Erdgas. Mehr als hundert Staaten hatten zuvor ein komplettes Aus für fossile Brennstoffe gefordert. Dagegen wehren sich besonders Ölstaaten wie Saudi-Arabien aber vehement.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2023 07:00 Uhr