Abschlussbericht zum Zugunglück von Burgrain bestätigt defekte Betonschwellen als Ursache

Defekte Betonschwellen waren Ursache für Zugunglück bei Burgrain: Das geht aus dem Abschlussbericht hervor, der heute - genau drei Jahre nach dem Zugunfall in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen - veröffentlicht wurde. Die Schwellen waren so geschädigt, dass sie die Schienen nicht mehr sicher in ihrer Position hielten. Trotz regelmäßiger Prüfungen blieben die Schäden unentdeckt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2025 12:45 Uhr