Abschlagszahlungen werden wieder überwiesen

Spahn warnt vor herausfordernden Wochen

München: Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek will, dass im Freistaat schon in zwei Wochen auch in Hausarztpraxen gegen das Corona-Virus geimpft wird. Holetschek sagte dem BR, dass, wenn der Bund liefere wie zugesagt, werde man ab 1. April Impfstoff in die Praxen geben. Geplant sei ein "Impfbündnis" mit Ärzten, lokalen Impfzentren und Apotheken als Logistikpartner. In Berlin sagte Bundesgesundheitsminister Spahn, er rechne mit Impfungen in Praxen bis spätetens Mitte April. Spahn sprach von sehr herausfordernden Wochen in der Pandemie, die noch bevorstehen. RKI-Chef Wieler sagt, es gehe darum, die beginnende dritte Corona-Welle so flach wie möglich zu halten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2021 15:00 Uhr