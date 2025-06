Abschiedsbrief des Amokläufers von Graz enthält kein Motiv

Graz: Nach dem Amoklauf an einer österreichischen Schule hat die Polizei einen Abschiedsbrief des Täters gefunden. Wie der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Ruf, am späten Abend dem Fernsehsender ORF sagte, gibt dieser Brief aber keinen Hinweis auf das Motiv des Täters. Damit bleibt weiter unklar, warum der 21-jährige Österreicher gestern an einer Schule in Graz zehn Menschen und dann sich selbst tötete. Medienberichte, wonach der einstige Schüler von anderen gemobbt wurde, wollten die Behörden bisher nicht bestätigen. Er hatte die Schule damals ohne Abschluss verlassen. Die Bestürzung angesichts der Bluttat ist in Österreich groß. Um 10 Uhr soll es eine landesweite Schweigeminute geben und es gilt eine dreitägige Staatstrauer. Zu einem ersten Trauergottesdienst am Abend im Grazer Dom kam auch der österreichische Bundeskanzler Stocker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2025 06:00 Uhr