Abschied von Benedikt

Feuerwehrgesellschaft will Dashcams in Einsatzfahrzeugen

Berlin: Weil in der Silvesternacht in mehreren deutschen Städten Einsatzkräfte angegriffen wurden, will die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft Einsatzfahrzeuge mit sogenannten Dashcams ausstatten. Das sind kleine Kameras, die meist hinter der Windschutzscheibe montiert werden. So könnten Angriffe besser dokumentiert werden, hieß es vom Landesverband Berlin-Brandenburg. Es sei unvorstellbar, was die Einsatzkräfte in der Silvesternacht erleben mussten, sagte der Landesvorsitzende Wieg. Feuerwehr und Polizei in Berlin hatten in der Nacht zum Neujahrstag insgesamt 33 verletzte Kollegen gezählt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2023 06:00 Uhr