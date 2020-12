Abschiebeflug aus Deutschland ist in Kabul gelandet

Nachrichtenarchiv - 17.12.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: In der afghanischen Hauptstadt ist am Morgen eine Maschine mit 30 abgelehnten Asylbewerbern aus Deutschland gelandet. Das teilte das Flüchtlingsministerium in Kabul mit. Es war der erste Abschiebeflug seit März - corona-bedingt waren diese Flüge ausgesetzt worden. Wegen der nach wie vor prekären Sicherheitslage in Afghanistan sind die Rückführungen umstritten. Trotz laufender Friedensgespräche dauern die Auseinandersetzungen mit der islamistischen Taliban-Miliz an.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.12.2020 09:15 Uhr