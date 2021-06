Abschiebeflug aus Deutschland ist in Afghanistan eingetroffen

Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: In Afghanistan ist erneut ein Abschiebeflug aus Deutschland gelandet. An Bord der Maschine waren 42 Männer. Es war die 39. Sammelabschiebung seit dem ersten derartigen Flug im Dezember 2016. Damit haben Bund und Länder bisher 1077 Männer nach Afghanistan zurückgebracht. Abschiebungen in das Krisenland sind umstritten. Trotz der Aufnahme von Friedensgesprächen im September geht der Konflikt zwischen Regierung und den Taliban weiter. Seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen hat sich die Sicherheitslage verschlechtert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2021 09:00 Uhr