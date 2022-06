Abschaffung des "Werbeverbots" für Abtreibungen löst geteiltes Echo aus

Mehrere US-Bundesstaaten verbieten direkt nach Urteil des Supreme Court Abtreibungen

Washington: Direkt nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs haben mehrere US-Bundesstaaten Abtreibungen verboten. In Missouri verbreitete Justizminister Schmitt ein Foto auf Twitter, das ihn bei der Unterzeichnung des Abtreibungsrechts zeigt. In South Dakota trat nach Angaben der dortigen Regierung ein bereits vorbereitetes Gesetz in Kraft. Die von den Demokraten regierten US-Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington wollen das Recht auf Abtreibung dagegen hochhalten. Kurz zuvor hatte der Supreme Court das seit fünf Jahrzehnten in den USA geltende landesweite Recht auf Abtreibung gekippt. US-Präsident Biden bezeichnete die Entscheidung als Verwirklichung einer extremen Ideologie und tragischen Fehler des Obersten Gerichtshofs. Sein Vorgänger Trump feierte das Urteil dagegen als "Entscheidung Gottes". Durch die Nominierung konservativer Verfassungsrichter hatte Trump in seiner Amtszeit dem Spruch des Supreme Court den Weg geebnet.

