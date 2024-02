Absatz bayerischer Brauereien sinkt weniger stark als bundesweit

München: Teure Energie und höhere Rohstoffpreise machen den Brauereien in Bayern zu schaffen. Dazu kommt ein deutliches Minus beim Absatz. In Bayern ist der Rückgang mit 2,5 Prozent allerdings geringer als in den meisten anderen Bundesländern - das zeigt eine Analyse von BR Data. Als möglichen Grund sehen die Datenjournalisten den höheren Marktanteil mittelgroßer Brauereien im Freistaat als im Rest der Republik. Bier werde in Bayern regional gekauft, aber auch der Export sei stark: Etwa ein Viertel der bayrischen Bierproduktion ging demnach im vergangenen Jahr ins Ausland.

