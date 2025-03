Abor & Tynna treten für Deutschland beim Eurovision Song Contest an

Hürth: Das aus Österreich stammende Geschwisterduo Abor & Tynna tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest an. Im Finale des deutschen Vorentscheids konnten sich die beiden mit ihrem Lied "Baller" knapp vor der Sängerin Lyza durchsetzen. Damit nimmt Deutschland zum ersten Mal seit 2007 wieder mit einem deutschsprachigen Beitrag am ESC teil. Das Finale findet am 17. Mai in Basel statt. Die Schweiz ist nach dem Vorjahressieg von Nemo Gastgeberland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 08:00 Uhr