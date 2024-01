Ableger von Erdogan-Partei in Deutschland sorgt für Kritik

Berlin: Die Gründung eines deutschen Ablegers der türkischen Regierungspartei AKP stößt auf Kritik. FDP-Fraktionschef Dürr warf dem türkischen Präsidenten Erdogan vor, die deutsche Gesellschaft spalten zu wollen. Ähnlich äußerten sich CSU-Chef Söder und Landwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen. Unions-Fraktionschef Spahn nahm die Parteigründung zum Anlass, die Kritik an der geplanten Reform des Staatsbürgerschaftsrechts zu erneuern. Er befürchtet, dass künftig eingebürgerte Menschen mit türkischen Wurzeln diese Partei massenhaft wählen. Davor habe man ausdrücklich gewarnt, so Spahn weiter. In der SPD-Fraktion zeigte man sich gelassen. Man müsse abwarten, ob die Partei überhaupt Relevanz bekomme. Diese tritt unter dem Namen "Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch" auf und will Berichten zufolge schon bei der Europawahl antreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 21:00 Uhr