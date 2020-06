Abholzung im Amazonas steuert auf neuen Rekord zu

Trump schlägt weniger Corona-Tests vor um Infiziertenzahlen zu senken

Tulsa: US-Präsident Trump hat sich für weniger Coronavirus-Tests ausgesprochen. Trump sagte bei seiner Wahlkampfveranstaltung in Tulsa im US-Staat Oklahoma, die USA hätten Tests bei 25 Millionen Menschen vorgenommen, weit mehr als jedes anderes Land. Wenn man in dem Ausmaß Tests mache, werde man mehr Fälle finden. Also habe er seinen Leuten gesagt, verlangsamt bitte das Testen. Das Weiße Haus betonte umgehend, der Präsident habe einen Witz gemacht. Trump hielt seine erste Wahlkampfkundgebung seit 110 Tagen trotz Bedenken von Behördenvertretern ab, dass dies mit einer weiteren Ausbreitung des Virus in Tulsa einhergehen könnte. In den USA sind etwa 120 000 Menschen mit dem Coronavirus gestorben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.06.2020 13:00 Uhr