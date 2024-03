Abhörskandal war laut Pistorius wohl "individueller Anwendungsfehler"

Berlin: Verteidigungsminister Pistorius hat sich mit genaueren Informationen zum Abhör-Skandal bei der Bundeswehr durch Russland geäußert. Deutsche Kommunikationssysteme wurden nicht kompromittiert, betonte der SPD-Politiker in einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz. Vielmehr sei das abgehörte Gespräch von hochrangigen Offizieren ein individueller Anwendungsfehler gewesen. Nicht alle Teilnehmer hätten sich an die geltenden Vorschriften gehalten. Nach Aussage von Pistorius laufen Vorermittlungen für Disziplinarverfahren gegen die beteiligten Personen. Zusätzlich würden weitere Schritte ergriffen; etwa laufend die IT-Systeme kontrolliert. Am kommenden Montag wird sich voraussichtlich der Verteidigungsausschuss des Bundestages in einer Sondersitzung mit der Abhöraffäre befassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 12:00 Uhr