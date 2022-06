Abgetrennter Kopf wird untersucht

Nachrichtenarchiv - 29.06.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Der menschliche Kopf, der gestern Abend vor dem Landgericht gefunden wurde, wird heute in der Gerichtsmedizin untersucht. Auch der dazugehörige Torso, der etwa einen Kilometer entfernt am Rheinufer entdeckt wurde, soll obduziert werden. Bei dem Toten handelt es sich vermutlich um einen 44-Jährigen. Ein 38-jähriger Tatverdächtiger befindet sich laut Polizei seit gestern Abend in Gewahrsam.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2022 15:00 Uhr