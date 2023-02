Abgeschossene Flugobjekte in den USA waren vemutlich harmlos

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi ruft für Freitag zu Streiks an mehreren deutschen Flughäfen auf

München: Flugreisende in Deutschland müssen sich übermorgen auf massive Behinderungen einstellen. Grund dafür ist ein Streikaufruf von Verdi für mehrere Flughäfen. Betroffen sein werden auch die Drehkreuze München und Frankfurt am Main sowie Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen. Der Warnstreik soll am frühen Freitagmorgen beginnen und in der Nacht auf Samstag enden. Hilfslieferungen zu den Erdbebenopfern in die Türkei und nach Syrien sollen vom Streik ausgenommen sein. Mit dem Warnstreik soll vor der nächsten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst am 22. Februar der Fruck auf die Arbeitgeber erhöht werden. Verdi und der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen bislang zurückgewiesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2023 06:00 Uhr