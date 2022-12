Abgeordnete stimmen über CETA-Ratifzierung ab

Nachrichtenarchiv - 01.12.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am Mittag geht es im Bundestag auch um das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada. Noch fehlt die Zustimmung von mehreren Mitgliedsstaaten, unter anderem von Deutschland. Seit 2017 ist das Abkommen deshalb nur für die Bereiche in Kraft, für die alleine die EU zuständig ist. Es soll den Handel mit Kanada erleichtern, beispielsweise fallen fast alle Zölle weg. In Deutschland hatten unter anderem die Grünen lange Zeit Vorbehalte, weil sie eine Verwässerung von Klima-, Umwelt- und Sozialstandards zugunsten von Konzerninteressen befürchteten. Inzwischen verweist die Partei aber auf Nachbesserungen, die bei einer Verständigung mit der EU-Kommission getroffen worden seien. Die Ratifizierung des CETA-Handelsabkommens ist außerdem im Koalitionsvertrag der drei Ampelparteien festgehalten, sie gehört zur geplanten Neuausrichtung der Handelspolitik der Bundesregierung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2022 09:45 Uhr