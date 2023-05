Abgeordnete Güler auch bei Wahlsieg Erdogans für Dialog mit der Türkei

Meldungsarchiv - 26.05.2023 10:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die CDU-Politikerin Serap Güler rechnet bei der Stichwahl in der Türkei am Sonntag mit einem Sieg von Amtsinhaber Erodgan. Der habe einen stark emotionalisierten Wahlkampf geführt und seinen Herausforderer Kilicdaroglu in die Terrorecke gestellt. Die türkischstämmige CDU-Politikerin forderte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, auch bei einem Erdogan-Sieg den Dialog mit dem Land nicht abreißen zu lassen. Das sei man den Menschen in der Türkei schuldig, die zurück zur parlamentarischen Demokratie wollen. Erdogan hatte seine direkte Wiederwahl im ersten Wahlgang knapp verpasst, und trifft am Sonntag in der Stichwahl auf den Oppositionsführer Kilicdaroglu, der in der ersten Runde rund 44 Prozent der Stimmen geholt hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.05.2023 10:15 Uhr