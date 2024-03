Abgehörter Bundeswehr-Mitschnitt ist vermutlich echt

Berlin: In dem mutmaßlichen Abhörskandal um ein Bundeswehr-Gespräch durch Moskau sind neue Details bekannt geworden. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, soll der in Russland veröffentlichte Mitschnitt echt sein. Das Gespräch, so hieß es, sei authentisch und habe stattgefunden. Laut Spiegel wurde für die Besprechung zwischen ranghohen Luftwaffen-Offizieren die amerikanische Internet-Software WebEx genutzt und keine gesicherte Leitung. In dem Gespräch soll es um den theoretischen Einsatz von deutschen Taurus-Marschflugkörpern durch die Ukraine gegangen sein. Der russische Staatssender RT hatte gestern das rund halbstündige Gespräch als Mitschnitt im Netz veröffentlicht. - Deutsche Politiker reagierten alarmiert. Die Union forderte schärfere Sicherheitsvorschriften für interne Kommunikation. Die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann meinte, dass Gespräche abgehört würden, sei nicht überraschend. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, wann sie öffentlich werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2024 13:00 Uhr