Abfallmenge in Deutschland ist gesunken

Wiesbaden: Die Menge an Abfall in Deutschland ist weiter gesunken. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, gab es 2023 nach vorläufigen Ergebnissen 19 Millionen Tonnen weniger Müll als noch im Jahr zuvor. Grund für den Rückgang war demnach das gesunkene Aufkommen an Bau- und Abbruchabfällen. Dagegen stieg der Anteil aus sogenannten "Siedlungsabfällen" leicht an. Darunter verstehen die Experten Haus- und Sperrmüll, aber auch Abfälle etwa aus Kantinen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2025 10:00 Uhr