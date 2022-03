Abeitslosenzahl geht saison-bedingt zurück

Nachrichtenarchiv - 31.03.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im März saison-bedingt zurückgegangen. Sie lag nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit bei 2,362 Millionen, das sind 66-tausend weniger als im Februar und 465-tausend weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Quote ging von 5,3 auf 5,1 Prozent zurück. Auch in Bayern ist sie rückläufig und liegt jetzt bei 3,0 Prozent. Die Bundesagentur führt den Rückgang auf die übliche Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt zurück. Noch keine nennenswerten Auswirkungen auf die Statistik hat der Krieg gegen die Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2022 10:00 Uhr