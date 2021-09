ABBA präsentiert neues Album nach 40 Jahren Pause

Nachrichtenarchiv - 02.09.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die schwedische Pop-Band ABBA hat nach 40 Jahren Pause ein neues Album angekündigt. Wie die Band-Mitglieder Björn Ulvaeus und Benny Andersson am Abend bei einer im Internet übertragenen Präsentation in London mitteilten, wird das Album den Titel "Voyage" tragen. Es erscheint am fünften November. Auch die Sängerinnen Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad sind beteiligt. Bei der Veranstaltung wurde der neue Song "I still have faith in you" gespielt. Abba wurde mit Hits wie "Dancing Queen", "Waterloo" und Mamma Mia" weltberühmt und trennte sich 1982. Fans sollen Abba außerdem bald in London auf der Bühne sehen können, allerdings nur virtuell.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2021 21:00 Uhr