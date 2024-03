Ab übermorgen gibt es neue Streiks der Flugbegleiter bei der Lufthansa

Frankfurt am Main: Reisende in Deutschland müssen sich auch in der kommenden Woche auf Streiks einstellen. Im Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Ufo und der Lufthansa werden übermorgen alle Abflüge der Airline in Frankfurt am Main und am Mittwoch alle in München ausfallen. Lufthansa-Personalchef Michael Niggemann forderte die Gewerkschaft auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ufo-Chef Bürger verwies auf den Netto-Gewinn des Konzerns, der sich im letzten Jahr auf knapp 1,7 Milliarden Euro erhöht hat. Die Kabine müsse nun an diesem Erfolg beteiligt werden. Konkret fordert Ufo 15 Prozent mehr Geld und eine Inflationsausgleichszahlung von 3000 Euro. Im Tarifkonflikt der Lokführer hat die Bahn ein Gesprächsangebot gemacht. Die GDL zeigte sich dafür aber nur bereit, wenn bis heute Abend ein neues Angebot vorliegt.

