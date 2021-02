Ab sofort Impfung für Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher

Nachrichtenarchiv - 24.02.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesländer können von heute an Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher in Kitas gegen Corona impfen. Nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn tritt heute eine entsprechende Verordnung in Kraft. Für die Impfungen kommen voraussichtlich zunächst hunderttausende Dosen des Herstellers Astrazeneca infrage. Sie werden bisher nicht genutzt, weil sie nur an unter 65-Jährige verimpft werden sollen. - Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts, Mertens, warnt unterdessen davor, die empfohlene Impfreihenfolge aufzuheben. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte er, es dürfe nicht passieren, dass zum Beispiel schwer kranke Risikopatienten leer ausgehen, weil ganze Berufsgruppen mit starker Lobby unabhängig von der evidenzbasierten Prioritätsstufe vorgezogen werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.02.2021 02:00 Uhr