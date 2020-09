Ab Montag Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Nachrichtenarchiv - 26.09.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Für die kommende Woche hat die Gewerkschaft verdi in ganz Bayern Warnstreiks im öffentlichen Dienst angekündigt. Ab Montag sollen öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Kitas und die Müllabfuhr in mehreren Städten betroffen sein. Am Dienstag müssen sich dann Pendler bundesweit auf Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr einstellen. Vor allem bei U-Bahnen, Trams und Bussen werde es zu Einschränkungen kommen, hieß es.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.09.2020 01:00 Uhr