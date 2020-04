Ab Montag sollen mehr Geschäfte öffnen

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, die strengen Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 3. Mai zu verlängern. Bundeskanzlerin Merkel und mehrere Ministerpräsidenten verwiesen auf erzielte Erfolge, sie warnten aber auch davor, Beschränkungen zu schnell zu lockern. Einige Änderungen wird es trotzdem geben: So sollen Geschäfte mit einer Fläche bis zu 800 Quadratmetern ab Montag wieder öffnen. Schulen können schrittweise ab dem 4. Mai wieder mit dem Unterricht beginnen. Jüngere Grundschüler und Kita-Kinder sollen aber weiter zuhause bleiben. Laut Ministerpräsident Söder geht Bayern einen Sonderweg. So werden die Schulen im Freistaat frühestens ab 11. Mai wieder öffnen und kleinere Geschäfte sollen in Bayern auch erst später wieder öffnen dürfen als in anderen Bundesländern. - Ob und ab wann in der Fußball-Bundesliga wieder ein Spielbetrieb ohne Publikum möglich sein wird, muss nach Angaben von Ministerpräsident Söder noch diskutiert werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.04.2020 20:15 Uhr