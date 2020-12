Ab heute werden FFP2-Masken in Apotheken ausgegeben

Bayerische Polizei appelliert an die Vernunft der Bürger

München: Die bayerische Polizei appelliert vor dem Lockdown an die Bürger im Freistaat, die Vorgaben einzuhalten. Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft in Bayern, Pytlik, sagte im BR-Interview, die Kontrolle werde nicht ganz so einfach. Soweit es personell möglich sei, werde die Polizei vor allem in der Nacht Fahrzeuge anhalten und überprüfen. Dabei wird man laut Pytlik auch fragen, warum die Personen unterwegs sind. Man wisse aber auch aus dem vergangenen Lockdown im Frühjahr, dass die Nachvollziehbarkeit der triftigen Gründe schwierig ist. Sollten Zweifel an den Angaben aufkommen, werde man diesen nachgehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 11:00 Uhr