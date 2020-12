Ab heute werden FFP2-Masken in Apotheken ausgegeben

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt, örtlich Regen, 2 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute überwiegend bewölkt oder trüb, freundliche Abschnitte vor allem in Alpennähe. In Franken hin und wieder Regen. Maximal 2 bis 10 Grad. In der Nacht bewölkt, teils neblig und vereinzelt Regen. Tiefstwerte um 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen viele Wolken, örtlich Regen, später von Südwesten her freundlicher. Donnerstag und Freitag trüb, in Alpennähe und höheren Lagen lockert es auf. Höchstwerte 1 bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 07:00 Uhr