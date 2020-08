Ab heute sind kostenlose Corona-Tests möglich

Nachrichtenarchiv - 01.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Urlauber, die aus dem Ausland zurückkommen, können sich ab heute kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Das ist durch eine entsprechende Verordnung von Bundesgesundheitsminister Spahn geregelt. Rückkehrer können den Test innerhalb von 72 Stunden nach ihrer Ankunft in Deutschland machen, zum Beispiel direkt am Flughafen, am Bahnhof oder beim Arzt. Dies ist auch ohne Krankheitsanzeichen möglich. Auch ein Wiederholungstest pro Person wird bezahlt. Zunächst werden die Kosten von den gesetzlichen Krankenversicherungen übernommen. Der Bund will diese dann mit einem bereits beschlossenen höheren Zuschuss übernehmen. Als Reiserückkehrer ausweisen kann man sich zum Beispiel durch einen Boarding-Pass, ein Ticket oder eine Hotelrechnung. Laut Gesundheitsamt soll das Testergebnis nach etwa 24 bis 48 Stunden vorliegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2020 06:00 Uhr