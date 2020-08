Ab heute kostenlose Corona-Tests für Reiserückkehrer möglich

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Urlaubsrückkehrer können sich ab heute kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Eine entsprechende Verordnung von Bundesgesundheitsminister Spahn tritt in Kraft. Alle Urlauber können sich demnach auch ohne Krankheitsanzeichen innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft in Deutschland testen lassen. Möglich ist das zum Beispiel an Flughäfen, in Gesundheitsämtern und Arztpraxen. Das Testergebnis soll nach etwa 24 bis 48 Stunden vorliegen. Auch die Kosten für einen Wiederholungstest wenige Tage später werden den Angaben des Gesundheitsministeriums zufolge übernommen. Als Reiserückkehrer kann man sich zum Beispiel durch ein Flugticket oder eine Hotelrechnung ausweisen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2020 21:00 Uhr