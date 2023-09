Ab heute können Autos digital zugelassen werden

Berlin: Zum heutigen ersten September treten mehrere gesetzliche Neuerungen in Kraft, die unter anderem Autofahrer zu spüren bekommen. So können Fahrzeuge ab sofort online zugelassen werden. Für eine Übergangsfrist genügt der digitale Zulassungsbescheid. Die Plaketten werden per Post verschickt. Voraussetzung für den Vorgang ist, dass sich die Fahrzeughalter zuvor online registriert haben. Außerdem können beim Kauf von Elektroautos nur noch Privatpersonen mit einer staatlichen Förderung rechnen, dem Umweltbonus. Das kritisiert der Verband der Automobilindustrie und weist darauf hin, dass der Umstieg auf die Elektromobilität in allen Flotten benötigt werde. Zudem müssen Händler ab heute beim Verkauf von frischem und unverarbeitetem Schweinefleisch die Haltungsform angeben. Vorgegeben sind fünf Haltungsformen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2023 07:00 Uhr