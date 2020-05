Ab heute gilt in Bayern verschärftes Corona-Frühwarnsystem

WHO lässt eigenes Verhalten in der Corona-Krise von unabhängigen Experten untersuchen

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation WHO lässt ihr eigenes Verhalten in der Corona-Krise von unabhängigen Experten untersuchen. Einer entsprechenden Resolution stimmten die Mitgliedsländer zu. Am 11. März hatte die WHO den weltweiten Gesundheitsnotstand, also die höchste Alarmstufe, ausgerufen. Damals waren weltweit bereits Tausende Menschen an Covid-19 gestorben. US-Präsident Trump hat der WHO vorgeworfen, für den Tod zahlreicher Menschen verantwortlich zu sein. Er hält der WHO zudem vor, China geholfen zu haben, das Ausmaß des Corona-Ausbruchs zu verschleiern. Trump drohte ultimativ, die Zahlungen der USA an die WHO einzustellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2020 20:00 Uhr