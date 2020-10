Ab heute gilt im Landkreis Cham Testpflicht für Pendler aus Tschechien

Auch nächste Woche Warnstreiks in Bayern

München: Die Gewerkschaft Verdi will die Warnstreiks in Bayerns öffentlichem Dienst nächste Woche ausweiten. Zu Arbeitsniederlegungen soll es dann in Kliniken, Bauhöfen, Stadtwerken, der Müllabfuhr und der Straßenreinigung kommen. Das kündigte Vize-Bezirksleiter Flach am Abend an. Auch Sparkassen soll es treffen. Von Warnstreiks bei Bussen und Bahnen, so wie es sie heute in vielen bayerischen Städten gab, sagte der Gewerkschafter nichts. Vor der nächsten Runde der Tarifverhandlungen in zwei Wochen möchte Verdi den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft verlangt vor allem 4,8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2020 20:00 Uhr