Ab heute gelten neue Corona-Regeln und höherer Mindestlohn

01.10.2022 05:00 Uhr

Berlin: Die neuen Corona-Regeln sind jetzt in Kraft: In Fernzügen und in Gesundheits-Einrichtungen wie etwa Arztpraxen sind FFP2-Masken Pflicht. Über weitere Einschränkungen entscheiden die Länder. Auf Gas und Fernwärme müssen Verbraucher von heute an nur noch 7 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer zahlen. Das hat der Bundestag erst gestern beschlossen. Der gesetzliche Mindestlohn ist zum Monatswechsel auf 12 Euro angehoben worden, es ist die dritte Erhöhung in diesem Jahr.

01.10.2022 05:00 Uhr