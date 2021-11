Ab heute gelten die neuen bundesweiten Corona-Regeln

Das Wetter in Bayern: in der Nacht stellenweise Frost, tagsüber viel Sonne

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Norden und in Teilen des Alpenvorlands trüb, sonst klar. Tiefstwerte plus 2 bis minus 7 Grad. Tagsüber vielerorts sonnig, nur im Norden Frankens und in der Oberpfalz überwiegend bewölkt. Morgen an den Alpen und in höheren Lagen längere sonnige Abschnitte, sonst meist trüb. Am Freitag bayernweit bewölkt bei Werten zwischen 0 und 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2021 20:00 Uhr