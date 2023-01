Ab Februar Einspruch gegen Twitter-Sperrungen möglich

Kurzmeldung ein/ausklappen Netanjahu kündigt nach tödlichem Anshlag entschlossene Reaktion an

Jerusalem: Nach dem tödlichen Anschlag auf eine Synagoge hat der israelische Ministerpräsident Netanjahu eine entschlossene Reaktion angekündigt. Er kündigte er an, das Sicherheitskabinett einzuberufen, um weitere Schritte zu erörtern. Netanjahu rief gleichzeitig dazu auf, keine Selbstjustiz zu üben. Ein 21-Jähriger Palästinenser hatte am Abend in der Nähe einer Synagoge in Ost-Jerusalem das Feuer eröffnet und sieben Menschen getötet und zehn weitere verletzt. US-Präsident Biden verurteilte den Angriff und sagte Unterstützung zu. Auch der deutsche Botschafter in Israel, Seibert, drückte sein Mitgefühl aus. Er sprach von einem bösen Terrorakt gegen Juden am Holocaust-Gedenktag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2023 06:00 Uhr