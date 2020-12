Ab 27. Dezember soll in Deutschland geimpft werden

In Deutschland könnten die Impfungen gegen das Corona-Virus am Sonntag in einer Woche beginnen. Wie am Abend bekannt wurde, rechnen die Gesundheitsminister der Länder mit einem Impfstart am 27. Dezember - also nach den Weihnachtsfeiertagen. Das teilte der Berliner Senat mit, der gerade den Vorsitz der Gesundheitsminister-Konferenz hat. Voraussetzung ist, dass die EU-Arzneimittelbehörde am Montag grünes Licht für den Impfstoff von Biontech und Pfizer gibt und die EU-Kommission dem zustimmt. Zunächst sollen über 80-Jährige, Altenpfleger und das Personal auf Intensivstationen geimpft werden.

