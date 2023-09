Aachener Friedenspreis wird an russische und israelische Gruppen verliehen

Aachen: Der Friedenspreis der Stadt ist an eine russische und eine israelische Initiative übergeben worden. Die russische Gruppe trägt den Namen "Feministischer Antikriegswiderstand". Das Netzwerk von Aktivistinnen gründete sich im Februar 2022 als Reaktion auf die russische Invasion in die Ukraine. Die Frauen wagten es, öffentlich gegen den Krieg zu protestieren. Zweiter Preisträger ist der "Human Rights Defenders Fund". Er unterstützt seit 2011 Menschen und Organisationen, die sich für Menschenrechte in Israel und den besetzten Palästinensergebieten einsetzen. Der Aachener Friedenspreis wird von einem Verein verliehen, der seine Wurzeln in der Friedensbewegung hat. Mitglieder sind unter anderen Kirchen und Gewerkschaften.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2023 20:00 Uhr