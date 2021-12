Aachen gibt Karlspreisträger 2022 bekannt

Nachrichtenarchiv - 17.12.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Aachen: Die Stadt in Nordrhein-Westfalen gibt am Vormittag den Träger oder die Trägerin des internationalen Karlspreises 2022 bekannt. Per Livestream wollen die Oberbürgermeisterin und der Vorsitzende des Karlspreisdirektoriums den Preisträger verkünden. Die Auszeichnung wird seit 1950 für besondere Verdienste um die europäische Einigung verliehen. Der rumänische Präsident Iohannis war heuer geehrt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2021 10:00 Uhr