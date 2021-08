AA fordert Deutsche zur Ausreise aus Afghanistan auf

Bundesbeauftragter wirft GDL politisch motivierten Streik vor

Berlin: Der Bahn-Beauftragte der Bundesregierung, Ferlemann, rechnet mit einem langen Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn. Aus seiner Sicht geht es der Lokführer-Gewerkschaft GDL formal zwar um Löhne, in Wirklichkeit aber auch um politische Ziele, wie das Tarifrecht und den Aufbau der Bahn. Dafür dürfe man eigentlich nicht streiken, sagte Ferlemann, und eine kurzfristige Entschärfung des Konflikts mache dies schwierig. Der CDU-Politiker appellierte an die Tarifparteien, schnell wieder zu verhandeln. - Am heutigen zweiten Tag des Streiks verkehrt in Bayern nur jeder vierte Fernzug. Im Regionalverkehr fahren etwa 40 Prozent aller Züge planmäßig. Die GDL will den Streik morgen Früh beenden. Sie kündigte an, in der kommenden Woche über das weitere Vorgehen zu entscheiden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2021 16:00 Uhr