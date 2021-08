AA fordert Deutsche zur Ausreise aus Afghanistan auf

GDL entscheidet nächste Woche über weitere Bahn-Streiks

Frankfurt am Main: Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer will in der kommenden Woche über weitere Streiks bei der Bahn entscheiden. Wie Vize-Chef Quitter erklärte, soll zuerst beurteilt werden, wie der Vorstand des Unternehmens auf den Ausstand reagiert. Die Eisenbahner würden in der kommenden Nacht die Arbeit wieder aufnehmen. Die Bahn warf der Gewerkschaft vor, mit ihrem Streik auch dem Klima zu schaden. Zehntausende Menschen würden gezwungen, von der klimafreundlichen Bahn auf weniger nachhaltige Verkehrsmittel auszuweichen, so ein Sprecher. Auch am zweiten Streiktag kommt es zu zahlreichen Verspätungen und Zugaufällen. Betroffen ist unter anderem der Augsburger Hauptbahnhof - viele Verbindungen Richtung München werden gestrichen. In der Landeshauptstadt müssen sich unter anderem die S-Bahn-Fahrer auf Verzögerungen einstellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2021 12:00 Uhr