A8 ist nach Überflutung wieder einspurig befahrbar

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rosenheim: Nach der Überflutung der A8 zwischen Frasdorf und Achenmühle entspannt sich die Lage allmählich. Wie das Rosenheimer Landratsamt mitteilte, rollt der Verkehr mittlerweile wieder auf einer Spur in Richtung Salzburg. Auch in Richtung München ist eine Spur wieder frei, vorerst aber nur für den Schwerlastverkehr. Beide Fahrbahnen waren wegen Hochwassers stundenlang total gesperrt. Der Aubach war über die Ufer getreten, stellenweise stand das Wasser auf der Autobahn hüfthoch. Auch andernorts in Oberbayern gibt es massive Probleme wegen Hochwassers. Im Jenbachtal musste die Bergwacht zwölf Kinder aus einem Jugendcamp in Sicherheit bringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 11:00 Uhr