A8 ist nach LKW-Unfall komplett gesperrt

Nachrichtenarchiv - 16.06.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rohrdorf: Die Autobahn 8 ist nach einem Lastwagen-Unfall im Landkreis Rosenheim in Richtung München komplett gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, können die Bergungsarbeiten noch mehrere Stunden dauern. Zwischen den Anschlussstellen Achenmühle und Rohrdorf war ein Lastwagen gegen einen Anhänger geprallt, der Mäharbeiten absicherte. Der LKW-Fahrer wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den Mann befreien. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2021 08:00 Uhr